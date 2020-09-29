【國金專題】不明朗因素多　中概股勢回流

中美貿易關係持續僵化，同時美國總統大選亦為市場增加不確定風險。雖然有個別中資企業仍有赴美上市的計劃，惟市場普遍認為，不論是特朗普或拜登當選，在美國上市的中資企業亦會逃回中國掛牌，部分則選擇來港掛牌集資。

有專家指，美國目前存在的政治風險在大選過後將持續，若然拜登當選總統，可能會作出更多與內地有關的外交，但兩人在貿易及其他經濟議題上將維持相同的強硬立場。

加拿大皇家銀行資本市場科技股票分析師馬哈尼(Mark Mahaney)指，在中美貿易及科技議題上，特朗普明顯較過去幾屆政府採取的態度較為激進，這象徵了政策制訂者之間的世代交替，相信若拜登當選總統，亦將延續相似措施。

安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠早前亦表示，美國民眾對內地的負面觀點已達高位，而近期美國打擊或制約內地發展的政策，均受到共和及民主兩黨支持，因此總統當選人短期內改變政策風向的機會不大。

Vontobel Quality Growth基金組合經理班德斯瑪(Brian Bandsma)認為，兩國關係惡化減低中企在美上市意願，雖不代表所有在美上市的中資企業會退出納斯達克或紐約交易所，但美國市場將不再是中企籌集資金的首選。他又指，內地政府已對外國投資者開放市場，在本地上市的吸引力大增，尤其是瞄準高科技初創企業。

值得留意，美國參議院早前通過一項法案，要求未能達到美國審計要求的中企在2022年前退市，但目前尚未經眾議院通過。經濟學人智庫全球預測總監德瑪瑞斯(Agathe Demarais)預計，若法案通過，中企將傾向退出美國市場，轉到香港、倫敦等其他股票交易所上市，而實際上會對美國自身利益造成損害，並重挫美國在全球金融市場的主導地位。

不過，有分析認為，美國目前對內地的強硬宣言只為迎合選舉需要。再者，由於華府任何對抗性政策，都可使美股在大選前出現波動，因此實際採取的貿易政策將不會那麼嚴厲。

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