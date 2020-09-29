【國金專題】憂慮美股再調整　宜先觀望辯論結果

金融市場波動，富國銀行證券股票策略主管哈維近明坦言，現時不會投入新資金買美股，因為風險太高，認為大市可能出現新一輪調整，市場波動率恐飆升50%，並列出兩大憂慮，一是美國總統大選可能引發爭議，二是美國近期的新冠肺炎確診個案增加，均可能令美股更長時間受壓。

撇除與美國大選相關的風險，哈維在最近的一份研究報告中估計，單是最近有關疫情的消息，就意味美股會較現水平下跌2至4%。

哈維續稱，在美國總統選舉結果更明朗化之前，不願投入新資金進入股市，並希望於美國時間周二舉行的首場總統選舉辯論能改變局勢。他指出，如果這場辯論令選情更加緊湊，其中一個憂慮是大選可能出現爭議，這或會令股市下跌10%。

哈維維持標指年底目標3,388點，較9月2日的紀錄高位低近6%。儘管對短期前景謹慎，但並未影響其對明年美股表現的樂觀預測。哈維表示，無論誰勝出大選，他都看好美股的長期走勢，因為預期疫情會有解決方案，而經濟和企業盈利將改善。他計劃增持標指成分股，尤其是工業股，相信會在疫情過後跑出。

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