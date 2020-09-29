螞蟻IPO吸六主權基金　旗下香港虛銀開業

集資額勢破世界紀錄的螞蟻集團在港全力「吸水」！不但母企螞蟻即將在港上市集資，其A股已吸引六家主權財富基金，旗下螞蟻銀行(香港)周一(28日)起亦正式開業，並推出高息存款「吸客」，為香港第六間虛擬銀行開業。

螞蟻銀行(香港)推出活期存款產品「存款寶」，兩萬元以下存款，年利率達2.5厘。市民透過該行手機應用程式，憑香港永久居民身份證申請，最快三分鐘開戶。

該行表示，短期內將與螞蟻集團旗下的本地電子錢包AlipayHK合作，逾200萬AlipayHK用戶可在服務推出後，直接透過電子錢包內的螞蟻銀行(香港)小程式遙距開設該行帳戶。

虛擬銀行開業時大多以高息存款優惠吸客，除了該行推出的2.5厘活期存款外，另一虛銀天星銀行亦推出只限新客戶的3.6厘高息活期存款。定期存款方面，匯立銀行的新客戶優惠，兩個月定存年利率達4.5厘。眾安銀行三個月期限的定存，年利率為1.08厘。眾安銀行行政總裁許洛聖表示，傳統銀行與虛擬銀行的成本結構不同，無意與傳統銀行打價格戰。由於虛擬銀行沒有實體分行，員工數目亦遠低於傳統銀行，主要開支在資訊科技範疇，故虛擬銀行有較大空間回饋客戶。

事實上，銀行數碼化已成大趨勢，低息環境更限制銀行業務發展。星展銀行(香港)行政總裁龐華毅表示，傳統零售銀行間的競爭激烈，加上有八間虛擬銀行加入，該行未來會聚焦財富管理及企業業務，預告下月將推出網上新平台，中小企開戶時間只需十四分鐘，而開立財富管理戶口僅需時十二分鐘，並已進行六個月的試驗計劃。

螞蟻銀行(香港)在港吸存款之際，母企螞蟻「吸」資規模達350億美元(約2,730億港元)的中港上市計劃正全速前進，滬港各佔集資額一半，並惹來多家全球頂級主權財富基金關注。據內媒報道，目前阿布扎比投資局(ADIA)、新加坡政府投資公司(GIC)、加拿大最大退休基金CPP Investment Board(CPPIB)等頂級主權基金，已明確表達希望參與A股戰略配售的意向。

若計及此前已傳有意成為螞蟻A股的基礎投資者，包括中國社保基金、新加坡的淡馬錫，以及沙特主權基金公共投資基金(PIF)，合共六家主權財富基金已計劃投資螞蟻。

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