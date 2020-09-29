再鼎首掛升8% 膺中概股賺錢王
2020年09月29日 00:32
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再鼎醫藥曹基哲強調，集團會持續擴展藥物研發。
首家「回流」香港第二上市的未有盈利生物科技股再鼎醫藥(09688)，周一(28日)掛牌報捷，收市報610元，全日漲8.54%，帶挈投資者每手帳賺2,400元，成為迄今六隻中資概念股中，掛牌日最賺錢的股份。再鼎醫藥首席財務官曹基哲表示，不預測集團何時扭虧為盈，但強調會持續擴展藥物研發。
另兩家以「同股不同權」架構在港上市的中通快遞(02057)及寶尊電商(09991)緊接周二掛牌，一手中籤率均為七成。中通超購5.69倍，抽十手才能穩獲一手；寶尊則超購2.6倍，抽兩手已穩獲一手。據輝立交易場，中通周一暗盤收升8.71%，每手帳賺950元；寶尊則曾「潛水」1.56%，最後以招股價82.9元收市，無升跌。
此外，京東集團(09618)分拆旗下京東健康在港上市，據報其最早於十二月招股，並最少集資30億美元(約234億港元)。
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