金管促港銀提防三大風險

新冠肺炎疫情及地緣政治風險重挫「百業之母」的銀行業，香港金融管理局副總裁阮國恒表示，香港銀行業於未來六至十二個月面對三個主要風險，包括信貸、營運及氣候變化，直言港銀的問題貸款呈上升趨勢，惟次季升幅較首季放緩，強調銀行業資產質素仍然穩定。

因應前景不明朗，香港銀行批出多達6,000億元的「還息不還款」措施，阮氏提醒，相關支援舉措終有完結的一天，儘管目前非結束的合適時機，但銀行需對相關安排作好準備，以免信貸風險急劇惡化。

他期望銀行界做好風險管理，並籲銀行勿停止有關金融技術及人才的資源投放，否則未來二至三年會出現缺口，又指科技風險不可忽視，透露金管局將對應用金融科技(FinTech)進行監管，或於未來數日公布有關細節。

阮氏強調，港銀風險管控能力一直不錯，認為銀行毋須刻意改變審核的方式，可繼續以現有的方式處理問題貸款，惟倘若客戶還款能力有問題，則應將其降級並作相應撥備。

對於「跨境理財通」的進展，金管局總裁余偉文表示，在構建成熟的跨境私人財富管理計劃，以及將跨境業務趨向自由化時，各方監管機構需提高風險控制，未來將採取漸進及較謹慎方式出台，籲各方耐心等待。

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