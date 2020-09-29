歐股收市做好　德國DAX急升逾3%

歐洲股市周一(28日)做好，英國富時100指數收報5,927點，升85點或1.46%；法國CAC指數收報4,843點，升113點或2.4%；德國DAX指數收報12,870點，升401點或3.22%。

滙控獲中資險企中國平安趁低大手吸納，消息刺激滙控於倫敦股價上漲8.89%，收報308.55便士，折合相當於約30.72港元，稍為低於其周一在港收市價。

歐洲其他銀行股亦受帶動上漲，渣打集團、德意志銀行、德國商業銀行均升逾5%。

個股方面，車廠戴姆勒(Daimler)行政總裁Dieter Zetsche上周宣布棄任主席，而該公司擬任仲一個獨立人士來接任該職位。Daimler股價周一收漲3.82%。

西門子分拆旗下西門子能源周一上漲，但股價較招股價21.6歐元小幅回落。

另外，英倫銀行貨幣政策委員Silvana Tenreyro表示，央行關於負利率的討論令人感到鼓舞，表明英國仍可能像歐洲央行一樣採取負利率政策。有關言論令投資者憧憬英倫銀行會進一步救市。

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