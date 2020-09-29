紐約期金收漲近1%　直撲1900美元關

美元表現回軟，帶動國際金價周一(28日)上漲。紐約12月期金收報每安士1,882.3美元，升16美元或0.9%。美匯指數報94.26，跌0.4%。

StoneX中東、非洲和亞洲地區市場分析主管Rhona O'Connell表示，本周二將有第一場美國總統辯論；本周亦將進行英國脫歐談判；而周五則將公布美國非農就業數據，因此，市場周內預期會非常謹慎。

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