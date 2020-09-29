聯儲官員：美國需更大包容性　經濟才有望復原

美國克里夫蘭聯邦儲備銀行行長梅斯特爾(Loretta Mester)表示，美國經濟目前仍處於困境，故需要更多財政政策支持，但這可能愈來愈難以實現。

梅斯特爾認為，少數族裔和低收入工人一直遭受到疫情的打擊，強調美國需要更大的包容性，經濟才有望復原。她又說，商業地產反彈還需一段時間，並認為美國應當支持教育、信貸和網絡等領域。

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