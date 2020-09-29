紐約期油收市做好　企穩40美元關

國際油價周一(28日)做好，紐約11月期油收報每桶40.6美元，升0.35美元或0.87%；布蘭特11月期油收報每桶42.43美元，升0.51美元或1.21%。

Price Futures Group高級分析師Phil Flynn表示，投資者憧憬美國國會兩黨議員能夠達成一項救助法案，提高了市場對經濟前景和油市需求的預期。不過，由於新冠肺炎疫情持續，仍一定程度限制了油價的升幅。

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