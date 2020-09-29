據報Uber考慮收購寶馬旗下叫車公司Free Now

外媒報道，叫車平台Uber正考慮收購德國寶馬與戴姆勒合資的叫車公司Free Now，此舉預期將有助擴大Uber在歐洲和拉美地區的市場份額。

報道指，由於新冠肺炎疫情持續，由於Free Now陷入經營困難，故一直希望引入更多的投資者，而Uber表達了有意收購Free Now之後，寶馬與戴姆勒已經就此進行了多次早期的討論。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020