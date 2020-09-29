美股收市：道指升410點　金融股全線上漲

投資者憧憬美國國會仍有望達成新一輪抗疫紓困刺激措施，美國股市周一(28日)全線上漲。道指收報27,584點，升410點或1.51%；標指收報3,351點，升53點或1.61%；納指收報11,117點，升203點或1.87%。

滙控獲中資險企中國平安趁低大手吸納，提振金融塊板表現，高盛、摩根大通分別收漲2.11%和2.88%；美國運通則上漲2.66%。

大型科技股持續回穩，亞馬遜收市上漲2.55%；蘋果公司升2.39%，收報114.96美元。Facebook收漲0.78%；Netflix則升1.61%。

美國總統特朗普和民主黨總統候選人拜登進行首場辯論前一日，投資者觀望國會重啟財政刺激方案談判，預計新一輪刺激措施將為遭受疫情打擊最嚴重的個人和企業提供支持。

美國眾議院議長佩洛西周日(27日)表示，民主黨將很快將提出一項超過2萬億美元的新刺激計劃方案，規模雖比眾議院民主黨此前尋求的超過3萬億美元有所下降，但仍然高於特朗普政府聲稱可接受的最高上限1.5萬億美元。

此前美國財政部長姆紐欽曾表示，他和佩洛西同意舉行更多談判，以試圖達成協議。

對於後市，Conning股票策略主管Don Townswick表示，現在確實出現了典型的9月波動行情，但預計科技股在震盪後仍將是熱門股，如果企業業績良好且企業前景樂觀，10月市場基調可能會改變。

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