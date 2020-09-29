「神準」大好友：11月前美股恐難突破　明年料再強勢

外國傳媒報道，「神準」美股大好友、自2009年以來不斷估中道指走勢、2015年8月及2016年初大跌市仍處變不驚、到了今年1月中警告「虛耗式上升」難持續，結果一一言中的沃頓商學院金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)最新表示，股市在未來數個星期恐將遇到陣痛，但明年表現將會非常好。

西格爾表示，雖然美國11月進行大選，但無論誰人接任白宮，明年股市預期將會大幅上漲，因為聯儲局和國會的「大量流動資金」將為股市供龐大的推動力。

他說：「我是一個貨幣理論家。這就是我所教和學到的東西。自第二次世界大戰以來，現在是75年來前所未有的。我認為市場上存在大量被抑制的流動性，一旦新冠肺炎疫苗推出，疫情的擔憂將會在明年消失，市場交易量將因而大幅增加。」

然而，西格爾警告，股市在短期內依然存在危機。他說，由於短期內未有新一輪抗疫紓困刺激措施，以及美國大選的不確定性，相信由現時至11月首周，股市恐無法突破，相信不確定性將繼續影響市場。

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