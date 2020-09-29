【A股點評】內房銷售續熱　物管業利潤率有望提升

2020年上半年整個地產行業營收達到9,761.8億元人民幣，按年增長1.84%，實現母公司利潤為808.95億元人民幣。受到疫情影響，地盤施工的節奏放慢。現時，實現銷售淨利率10.7%，同比下跌2.4個百分點，利潤率下滑是由於前期高土地成本項目進入結轉間，加上「房住不炒」政策，以及疫情影響銷售，擠壓盈利空間。

2020年上半年，整個房地產行業預期收帳款為3.292萬億元人民幣，按年增長8.63%，增速較去年同期下降15.4個百分點，覆蓋2019年全年營業額1.3倍，房企業績仍然有保障。截至2020年上半年，行業淨負債率為139.43%，同比上升1.56個百分點，資產負債率為79.56%，同比下跌0.72個百分點，變化幅度為1%左右，行業槓桿保持定，預計未來逐步下降。

房地產行業的銷售於第二季度有所恢復，銷售商品、提供服務的收入達到12,430億元人民幣，按年下跌12.08%，隨着各地全面復工，第二季銷售由負轉正，2020年上半年現金流額為321.19億元人民幣，表現為現金淨流入，流入額按年增加614.36%，主要受惠於上半年較佳的銷售環境，而房企的融資額亦大為增加。

從整個地產板塊來看，住宅開發商的增長在望，物業管理的價值凸顯。物業管理行業屬於人力密集型產業，其價值創造不依賴資本的投入，而是人力和科技對附加值的提升，因而資本支出較少，由於物管具有用戶黏性，徵收率、續約率高，通常有充裕的資金在手，天生具有現金牛的特點，有息負債較少，經營穩健，2017年以來物業管理行業資產負債率連續走低，去槓桿成效顯著。另方面，商業地產觸底反彈，房地產經紀商迎來機會，槓桿率方面，住宅開發商的財務槓桿有待降低，物業管理商去槓桿的成效顯著，住宅開發商的盈利能力有所下降，物業管理利潤率水平有望提升。

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