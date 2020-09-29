【專家點評】林嘉麒：港股短線反彈目標睇兩萬四

儘管港股反彈二百幾點，惟恒指9月份表現差強人意，月內曾跌超過2,000點，上下波幅2,130點，是5月以來最大。踏入9月底，美國總統大選期正式開始，特朗普與民主黨總統候選人拜登將於星期二(29日)舉行第一場總統選舉辯論，而拜登在兩項民調中保持領先，惟近月一直落後民調的特朗普有急趕直追之勢，相信愈近大選日，華爾街需要兩手準備，估計投資者整體心態會更趨保守。

再者，歷史資料顯示，10月是美股一年中最動盪的月份。有研究指，根據自1896年以來每月道指的日波動幅度標準差，10月1.43%的數值遠高於1.09%的所有月份均值。即便剔除美國歷史上最嚴重的兩次股市崩盤1929年和1987年，均發生在10月，而且波動是一年中最大的。這意味着接下來未來數周美股波動性將明顯加大。

本周除了有第一場總統選舉辯論外，在十一中秋假期期間，要迎來美國9月份的非農數據。鑑於選情的不確定性，9月非農格外受到市場關注。有經濟學家已經下調了對美國第四季度經濟增長的預期，9月非農報告可能會顯示就業增長較8月放緩，顯示出經濟復甦乏力情況，預期新增非農就業人數可能會降至略低於100萬人，8月增幅為137萬人，不過失業率仍高於衰退前的峰值水平，就算預計就業將繼續增長，但缺乏刺激措施和對失業人員的救助或拖慢消費支出，有經濟學家認為美國四季度GDP增速預估從3.5%下調至2.5%。

要留意的是，在非農數據公布過後，美股將迎來新一輪財報季績。自上周美股進入技術性調整，個股第三季業績將會成為投資者「去」或「留」的關鍵指標。美股第二季度業績發布後，有七成標普500公司維持或上調了盈利預測，只有三成下調。假如復甦情況理想，可能會有更多公司上調全年或明年業績表現，相反，假如事如願違，復甦不似預期的話，不排除會有多間公司下調全年業績預測，最後股價需要作出相關調整。要記得，聯儲局無限量寬鬆已經令股市打了多支「強股針」，未來幾年維持寬鬆貨幣政策已造成資產價格這半年暴升，我們不可排除泡沫或有爆破的一日，估值回歸基本。

至於恒指方面，今日(29日)為期指結算日，南向交易將由今日開始暫停，直到下星期五(9日)才重開。雖然港股成交會受到影響，但港股走勢可以走得更簡單，跟着美股走便可以。美股近期在區間上落，估計10月初段先以橫行為主，港股上周由高位調整，短期出現技術性反彈也不出為奇，反彈目標先看24,000點水平。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)

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