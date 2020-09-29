【股民熱話】不用自亂陣腳　香港股市樓市都仲算穩陣…

今年以來，最多香港家庭考慮的大問題，乃是否舉家移民。老實講，有頭髮邊個想做瘌痢？相信唔少香港人若選擇離港做二等公民，都係萬般不得已，例如為了下一代的教育，又例如係睇通香港經濟前景，為着個人前途都係要走，所謂「人望高處，水望低流」！

唔少股民都問筆者，咁搞法，到底港股仲有冇得玩？樓價會唔會大冧？要唔要及早沽股沽樓套現？老實講，呢個問題，可以說難答，又可以說是易答。易答，當然係指如今香港經濟處深度衰退，疫情長期唔斷尾，禁聚令沒完沒了，再加上社會始終失去了昔日的和諧，和氣共謀長遠經濟發展的基礎需要一個有民望的政府來帶領重建，可至今為止困局未改。在這樣的基本因素之下，如何能令投資者對香港資產價格樂觀？股市和樓市唔跌先奇？

9月份港股調整，但至今幅度有限，又未至於話係股災；香港樓價雖然偏軟，二手不乏劈價潮，但同樣都係有買有賣，又未至於係樓災的地步。點解香港經濟咁差，企業生意難做，咁多人失業，但股市和樓市調整都算有序，尚未見有「災難」出現，是否只是時辰未到？

呢個難題，近日香港金融監管機構大員一句話，大概提供了指引，就是「內地上市公司佔香港股市總市值約80%」。今時今日，中資佔了港股絕大比重，港股的風向是由中國經濟景氣主導，多於香港經濟主導。眼前中國經濟是全球疫後復甦最快的地方，加上人民幣匯率及利率都相對穩定，配合全面開放金融市場的政策，持續吸引外資流入。中國資產有價，港股自然沒有「大冧」之虞。

至於樓市，又有唔少港人擔心，經濟差，樓價遲早要大跌。但其實係忽略咗兩大因素。第一，香港土地嚴重供不應求的實況，在現屆府失敗的土地政策之下，絲毫沒有改變；第二，香港已成為中國資產的定價中心，非單股票價格，樓價亦如是。試想想，若然香港樓價大冧，隔條河的深圳樓市又會如何？在如今內房產業債務響警之下，沒有甚麼比穩定樓價重要。只要港樓稍有異動，就減辣、又或者放寬一下內地投資移民，讓北水來「濕平」，好似港股咁，那樓價如何會大跌？所以話，睇唔好樓價，呢一刻唔想買樓係可以理解；但若然唔係決定移民，就盡量唔好打自住層樓的主意，反正層樓升跌都係紙上富貴而已，香港地有瓦遮頭係最基本，免得一旦惡性通脹來臨，做無殼蝸牛日子好難過！

只要中國資產保持穩定，香港股、樓價格都仲算穩陣。無可否認，中國資產是存在泡沫，尤其科技等新興產業，而地產泡沫更已如「綁架」了金融系統穩定性，大到不能倒，這是公開的事實。但別忘記，在全球量寬、負利率大趨勢之下，資產泡沫是全球化，非中國或香港獨有。有咩天災人禍，一冧，全世界都冧，中、港都只係跟大隊，睇邊個冇跌得咁甘而已！

大環境如是扭曲，有無力感並不足奇，但與其每日自己嚇自己「地球快冧」，亦於事無補。畢竟日子還是要過的，嘗試逆向思維，積極活好每一天，善用超低息和市場流動性氾濫的環境，多發掘投資機會，也許日子會易過一點！

東網產經專欄作者 帥哥

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