【市前重點睇】道指飆410點　金價升上1883美元

●美匯指數跌至94.27，離岸人民幣(CNH)升至6.8184，港匯觸發7.75，美元兌日圓處105.47，歐元漲至1.1671，英鎊企1.2855。金價飆至1,883美元。布油升上42.43美元，紐油高企40.59美元。道指期貨上升。

●港元持續強勢，於紐約效易時段尾市，港匯觸發7.75強方兌換保證，香港金管局沽出10.39億港元，銀行體系結餘將於9月30日增加至2,435.28億港元。

●外媒報道，叫車平台Uber正考慮收購德國寶馬與戴姆勒合資的叫車公司Free Now，此舉預期將有助擴大Uber在歐洲和拉美地區的市場份額。

●美國10年期國債孳息率跌0.16點子，報0.6528厘。

●港股ADR指數收報23,626點，升149點或0.63%。

●10月恒生指數夜期收報23,553點，升151點，高水77點，成交9,973張。

●紐約11月期油收報每桶40.6美元，升0.35美元或0.87%；布蘭特11月期油收報每桶42.43美元，升0.51美元或1.21%。

●紐約12月期金收報每安士1,882.3美元，升16美元或0.9%。

●英倫銀行貨幣政策委員Silvana Tenreyro表示，央行關於負利率的討論令人感到鼓舞，表明英國仍可能像歐洲央行一樣採取負利率政策。有關言論令投資者憧憬英倫銀行會進一步救市。

●歐盟強調不會退出與英國的脫歐貿易協議談判。

●歐洲央行稱經濟前景不確定，做好必要時採取更多行動的準備。

●避免資金流波動！人行10月或「降準」。

●傳中國監管部門要求部分大型銀行控制房貸規模。

●末季僅推兩住宅地，山頂文輝道拆細重推。

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