滙豐股價再漲近2%　傳洽售法國零售業務近尾聲

外電引述消息報道，私募基金Cerberus和一家身份不明的投資公司，正在洽談以象徵式1歐元收購滙豐在法國的零售業務，潛在交易的條件是滙豐向該業務注資最少5億歐元作重組成本。

據悉，交易談判已進入最後階段，由於該業務需要進行大規模重組，以及與當地監管機構進行複雜的談判，故較難吸引買家。

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