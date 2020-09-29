勝獅貨櫃：太平船務近1.5億美元償還計劃仍在討論中

目前，集團與太平船務集團之間有關償還計劃的討論仍在進行中。公司了解，太平船務集團亦正與其他債權人商議還款安排以及與Heliconia Capital Management Pte. Ltd. (Temasek Holdings (Private) Limited之全資附屬)商討擬向太平船務集團提供的融資方案。

根據太平船務集團到目前為止向集團提交的建議償還計劃，考慮到涉及相對需要較長的還款期，從會計角度來看，公司預計與太平船務集團商定的任何償還計劃將導致金融資產修改。

假設該償還協議於2020年底前完成，該金融資產之修改將為集團截至今年12月底止財政年度帶來虧損，從而可能對集團的財務業績造成重大不利影響。

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