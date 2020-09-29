藝里坊‧2號首兩輪熱銷　加推28伙應市

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，「藝里坊‧2號」秒達港鐵西營盤站，位置優越，深受市場歡迎，銷情理想，次輪銷售首推的兩房單位更全數沽清，反映市場對市區優質中小型單位需求殷切，因此決定上載價單4號及全新銷售安排應市。

韓家輝續指，新推出的價單4號共28伙，包括5伙兩房戶、11伙一房戶及12伙開放式單位。以折扣優惠4%計算，折實售價介乎逾552.38萬至逾1,158.81萬元，折實呎價由25,771至32,677元。

同步亦公布最新銷售安排，將於10月1日推售18伙，包括3伙兩房戶、9伙一房戶，以及6伙開放式單位。

因應近年愈來愈多年輕人喜愛體驗大自然，掀起一股露營風潮，「藝里坊‧2號」的會所特別以「至潮露營Glamping」為主題，採用綠化設計概念，無論位處會所室內空間或綠化園林，都恍如置身自然之中。

主題會所Club Glamp面積3,953方呎，而綠化園林則為1,469方呎，合共5,422方呎，將綠意由室外延伸到室內，配套規劃別出心裁，合共提供16項多元化設施，動靜皆宜，包括Arty Party、GoGoalGym、V Run、i-brary、i-Nest及Arty Tree Top等，迎合年輕一代生活和潮流趨勢。