【專家點評】陳蓓敏：10月港股再迎多事之月…
2020年09月29日 08:30
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特朗普周末正式提名巴雷特接替病逝的金斯柏格，出任高院大法官，料會獲共和黨控制下參議院通過。未來高院成共和黨的橋躉，為其一切重要議題護航。本周總統候選人辯論，從金融市場話可見端倪，緊隨在十月，仍有兩場辯論，將見白熱化激烈。「特」式團隊又再打北韓領導金正恩牌，提及金正恩有意恢復會談。10月傳統上是多事之月份，今年也不例外。
中國即將公布9月多項製造業數據。料見平穩見微增長。恒指由月初開局計，累跌近2,000點，於低位23,400點水平掙扎。中美兩霸角力，把香港捲入漩渦。美國總統選舉前，難料局中變化，但有數項事件值得再三留意，螞蟻集團將上市，獲得大戶基金垂青，中國平安(02318)增持大笨象，中國人壽(02628)增持工商銀行(01398)等市場訊息出現。
豐盛服務(00331)主要於香港、中國內地及澳門從事機電工程服務、建築材料買賣和清潔及洗衣業務。去年全年收入48.82億元，按年跌9.97%，但股東應佔溢利3.1億元， 按年微升0.72%。一般及行政開支下降，是因去年12月16日被收購物業所產生的一次性專業費用及財務成本抵銷。受購物管業務後，規模擴充可望增加收入來源，及帶來穩定現金流。中、港、澳三地疫情受控，百業活動漸恢復，利好機電工程項目，長線大灣區布局下，澳門發展商機優異。末期息增加21%，派14.4仙，派息比率40%， 除淨日為11月24日，建議候低吸納，向上阻力位為3.68元，止蝕為3.14元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者及其客戶持有中國人壽、工商銀行)
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