【專家點評】陳蓓敏：10月港股再迎多事之月…

特朗普周末正式提名巴雷特接替病逝的金斯柏格，出任高院大法官，料會獲共和黨控制下參議院通過。未來高院成共和黨的橋躉，為其一切重要議題護航。本周總統候選人辯論，從金融市場話可見端倪，緊隨在十月，仍有兩場辯論，將見白熱化激烈。「特」式團隊又再打北韓領導金正恩牌，提及金正恩有意恢復會談。10月傳統上是多事之月份，今年也不例外。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者及其客戶持有中國人壽、工商銀行)

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