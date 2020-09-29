亞洲股市：日股偏軟　韓股漲逾1%

亞洲主要股市個別發展，日股偏軟，韓股及澳股靠穩。

日本日經225指數跌140點或0.6%，報23,370點。

南韓首爾綜合指數升29點或1.28%，至2,337點。

南韓傳媒引述消息報道，南韓和中國正在商談將560億美元的貨幣互換協議延長3年，並將於下個月宣布。目前，兩國的貨幣互換協議將於10月10日到期。

澳洲股市升36點或0.61%，見5,988點。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020