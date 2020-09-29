亞洲股市：日股偏軟 韓股漲逾1%
2020年09月29日 08:46
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日股偏軟
亞洲主要股市個別發展，日股偏軟，韓股及澳股靠穩。
日本日經225指數跌140點或0.6%，報23,370點。
南韓首爾綜合指數升29點或1.28%，至2,337點。
南韓傳媒引述消息報道，南韓和中國正在商談將560億美元的貨幣互換協議延長3年，並將於下個月宣布。目前，兩國的貨幣互換協議將於10月10日到期。
澳洲股市升36點或0.61%，見5,988點。
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