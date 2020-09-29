【專家點評】陳正犖：淺談市場三大憂慮

市場近期由憧憬轉趨憂慮，9月初至今環球股市自高位調整6%，美股下跌7%。這些指數當中，大型科技股自9月2日起下挫12%。今年以來跑輸的價值型股票及受疫情打擊股票，月初在科技股面臨沽壓時原本仍力保不失，但最近跌勢較科技股更明顯。究竟投資者正在憂慮甚麼？

第一，拜登或勝出美國總統大選。近期股市下跌，或偷步反映拜登當選造成的折讓。回顧自1952年以來的美國選舉，如果現屆總統連任失敗，股市短期都傾向下跌，或反映預期政策轉變。跌勢通常在選舉日前出現，逐步反映投資者對政策改變的憂慮。現時在3場辯論之前，拜登在全國的支持度，領先7個百分點，而在主要戰場州份亦平均領先3.6個百分點。還有其他原因解釋到為甚麼拜登出任總統或令目前獲利甚豐的投資者考慮沽貨離場，就是拜登及其副手賀錦麗在競選過程中，表明將調整企業、合資格股息及富裕人士入息方面的稅項，故此股票組合已錄得顯著長期利潤的投資者，沽出手上獲利股份的決定，似乎愈來愈吸引。

第二，就是疫情重臨的消息。天氣轉冷或導致了近日歐美感染人數上升。公共衞生危機再升溫屬市場預期之內，但媒體報道指部分經濟活動或再被叫停封鎖，觸發了市場擔憂。同時，外界亦開始憂慮強行推出疫苗時機或不成熟，對疫苗效用的信心下降，疫情可能持續更長時間的風險又再回升。

第三，美國短期加推財政刺激措施可能性不大。美國最高法院大法官金斯柏格逝世，共和黨借機在大選前提名接任人選，這或帶來進一步政治爭端，並延遲了財政行動，十一月三日選舉前國會通過新一輪財政刺激方案的可能性不大。如果疫情重臨，缺乏財政手段或打擊經濟，第四季經濟或遜預期，短期股市跌勢或更深。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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