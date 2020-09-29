【港股開市】科網股撐市　滙豐靠穩

期指結算日，港股承接美股升勢，恒生指數開市升108點，報23,584點；國企指數高開37點，報9,420點；科技指數重上7,000點，開市升85點，報7,063點。

科網股撐市，小米集團飆近3%報20.8港元，是表現最佳藍籌；阿里巴巴及騰訊齊升1.8%，合共貢獻恒指89點，已佔大市逾八成升幅。另外，美團點評升0.4%；京東集團升2.4%。

昨日急彈的滙豐控股靠穩，股價升0.1%報30.85元。市傳集團出售法國零售業務談判已至最後階段。

其他重磅股個別發展，香港交易所升0.8%；工商銀行升0.7%；建設銀行升0.4%；中國平安跌0.1%；中國移動及友邦保險跌0.3%及0.5%。

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