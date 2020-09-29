A股快報：兩市向好 融資餘額少50億人民幣

內地股市向好，滬綜指高開14點或0.45%，報3,231點；深成指高開82點或0.64%，報12,843點；創業板指高開17點或0.68%，報2,538點。

人民銀行開展1,000億元人民幣(下同)逆回購操作，另有2,000億元逆回購到期，當日實現淨回籠1,000億元。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.8171，較上日上調81點子，結束6連跌。

截至周一(28日)，上交所融資餘額報7,283.25億元，按日減少24.77億元；深交所融資餘額報6,807.81億元，按日減少26.17億元；兩市合計14,091.06億元，按日減少50.94億元。

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