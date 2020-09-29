中國經濟：傳五中全會將定較低經濟增長目標　分析料5%左右

內地第十九屆五中全會將於10月26至29日在北京召開。外電引述消息報道，中央準備批准在下一個5年計劃中(即2021至2025年)，設定一個較2016至2020年更低的經濟增長目標。

官方通報，會議聽取了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第14個5年規劃和2035年遠景目標的建議》稿，在黨內外一定範圍和網上徵求意見的情況報告，決定根據是次會議討論的意見進行修改後，將文件稿提請五中全會審議。

中美關係日益緊張之際，消息指出，中國地方政府將重點放在發展目標上，而政府智庫和經濟學家提出年均國內生產總值(GDP)增長目標，包括「5%左右」、「5%至5.5%、5%至6%」。

而今年結束的十三五規劃中，中國的年均經濟增長目標超過6.5%。

瑞銀(UBS)分析師預計，中國政府要麼不設定明確的增長目標，要麼會為2021至2025年設定一個較低的、更靈活的增長目標，例如5%左右。

分析預期，2020年中國GDP將增長2%至3%，為1976年以來的最低水平，但由於基數較低，增長可能在2021年反彈至7%以上，但長期趨勢是，隨着人口老齡化和經濟成熟，增長將放緩。

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