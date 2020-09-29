【數碼商機】邵志堯：規管跨境電商　營造公平環境

2019年內地已經公布了電商法，把電子商務納入了監管之中，使大家在一個公平的環境裏競爭，不會存在一些人能逃避付稅而出現扭曲的價格。

過往跨境電商有四種模式，分別是：

● CC採購模式

通過外國個人或者買手直接購買海外商品並寄回內地，物流方式是用海外直郵或經人帶回，由於沒有報關，有機會面對抽查的時候要納稅、罰款或充公貨品，並且非常依賴代購者的信任度。在電商法實施後已被納為不合規。

● BC海淘模式

在海外電商網站直接購買，並由電商網站寄回內地，物流方式只選擇海外直郵，同樣面對CC報關、抽查、信任度和不合規的問題。

● BC(直郵9610)模式

在內地的B2C電商網站購買，但以直郵模式的物流方式操作，需要符合《跨境電子商務零售進口商品清單》內的貨品才可以，並需通過海關通關EDI申報，並要作三單對接，繳付跨境電商綜合稅。

● BBC(保稅1210)模式

基本上和(直郵9610)的模式一樣，除了物料是採用保稅模式，令物流速度加快，因為貨物已經存于保稅倉庫內，消費者承擔費低、退換貨方便，產品入境有法定檢驗程序，質量有保障，並可以迅速規模化，已有37個城市有保稅區。

其流程分為六步

● 在中國設立關聯公司

● 海關申報

● 交貨和入庫

● 商品上架，消費者下單

● 委託清關

● 清關

另外我們更加需要知道跨境電商的術語叫「三單對碰」，三單資訊就是海關公告中的交易資訊、支付資訊和物流資訊。相對應的三單就是訂單、支付單和運單(也叫物流單)。

● 訂單：由電商企業推送電子訂單數據

● 支付單：由支付企業推送支付單數據

● 運單：由倉儲物流服務商推送運單數據

它們通過三單對碰清關系統ERP集中申報，才可以把貨物從保稅倉庫放行。

在《跨境電子商務零售進口商品清單(2019版)》共包合1,413個商品項目，加入更多海鮮類、紙製品及家用電器等商品，商家要確保貨物是否在清單之中，及貨品是否已需要取得相關部門的測試報告和許可證。

江西財經大學客座教授 邵志堯

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