世銀：看好明年亞太區經濟前景　中國GDP料增7.9%

世界銀行發布2020年10月期《東亞與太平洋地區經濟半年報：從遏制疫情走向復甦》，指亞太地區2021年的前景更為光明。基於復甦持續和主要經濟體經濟活動正常化的假設，並與疫苗可能面世相關聯，預計中國將增長7.9%，該地區其他經濟體將增長5.1%。

世銀補充，受新冠肺炎疫情影響，東亞和太平洋地區2020年經濟增速預期為0.9%，為1967年以來最低水平。疫情、限制措施的經濟影響及全球衰退給東亞和太平洋地區帶來「三重衝擊」。預計2020年該地區貧困人口增加3,800萬。並預計馬來西亞2020年GDP萎縮4.9%。

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