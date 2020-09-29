國家稅務總局：首8月民營經濟銷售收入率先回復正數

國家稅務總局公布，增值稅發票數據顯示，今年首8個月，民營經濟銷售收入已率先由負轉正，按年增長0.9%，高於全國企業總體水平1.4個百分點。首8個月零售業銷售收入按年增長1.7%。其中，食品飲料、醫藥醫療器材銷售分別增長13.1%和14.8%；互聯網零售、外賣送餐服務銷售收入同比分別增長20.8%和9.4%。

今年7、8月份，製造業企業銷售收入已連續兩個月保持9%以上的增長；特別是裝備製造業回升勢頭更強，連續4個月銷售收入保持15%以上的較快增長。此外，首8個月全國重點稅源企業研發支出按年增長10%，企業研發投入力度不斷增強。

稅務總局收入規劃核算司司長蔡自力表示，首8個月全國企業發票銷售收入按年降幅收窄至0.5%，已基本與去年持平。其中，5月份按年增長5.6%，年內單月增速首次實現正增長，此後6、7、8連續三個月保持9%以上的增速，累計降幅逐月收窄。

首8個月累計實現減稅降費18,773億元人民幣(下同)，其中今年出台的政策新增減稅降費11,711億元，去年出台的政策翹尾因素實現減稅降費7,062億元。

截至今年9月20日，全國企業累計銷售收入已超去年同期水平，年內累計增速首次實現正增長。

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