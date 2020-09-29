【大行報告】銀河證券：全球復甦帶動銅價與銅板塊走勢

內媒引述銀河證券分析師指出，內地新冠肺炎疫情獲得控制，歐美經濟重啟後，全球銅需求復甦。目前，全球銅庫存已降到歷史低位。第四季新冠疫苗面世強化經濟復甦預期，美國聯儲局長期流動性寬鬆，加上美國財政再刺激強化通脹預期，以及銅產地與需求地在恢復進度上的時間錯配，都有可能催化銅價的進一步上漲，衝擊每噸7,000美元，並跟隨經濟趨勢開啟新一輪上漲周期。故該行看好在全球經濟復甦周期下銅價與銅板塊的未來走勢。

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