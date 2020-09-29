【大行報告】中信証券調高小米目標價至27元

報告出，續看好小米的「手機+AIoT」的戰略和經營落地，儘管公司2020年業績受疫情影響，但其2021年之後的收入、盈利增長空間已打開，成長具有較強確定性。

今年以來小米股價累漲逾八成。報告提到，近期小米跟隨港股和美股科技股回調、減持亦導致市場信心階段性承壓，認為股價回調帶來配置機會。小米有望在2021年成為全球前三乃至前二的智能手機製造商，5G換機和智能手機競爭格局變化將是主要驅動力；以電視為代表的AIoT持續放量，亦將驅動互網收入和盈利能力提升。

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