【大行觀點】中金：全球迎來三大不確定因素　市場波動趨升

內媒引述投行--中金表示，近期全球進入「政策退出」、「美國大選」、及「歐美疫情不確定性」「三疊加期」，金融市場受到一定衝擊，股市回調、信用息差擴大，從而令全球金融條件收緊；美元則因避險情緒而相應反彈。

該行預計，這三大不確定性的「迷霧」，可能在未來3個月內逐步清晰化。但在此期間，這些不確定性的演進，確實可能擾動全球經濟修復節奏，令增長和市場波動性上升。

內地提出繼續發揮結構性貨幣政策工具的作用等。中金認為，當下經濟逐步企穩，總量上人行或需兼顧債務快速上行帶來的風險；而隨着第四季財政支出進度加快，銀行間流動性或有緩解。

報告指出，結構上預計製造業和小微企業依然是信貸支持的重點，年內企業對公中長期貸款或保持良好態勢。

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