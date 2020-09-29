全球經貿戰：傳美國考慮對伊朗金融部門實施嚴厲新制裁

外媒引述消息指出，美國特朗普政府正在考慮採取新的制裁措施，將伊朗的經濟與外界隔離，方式是針對該國的十幾家銀行以及整個金融部門貼上禁止標籤，從而將伊朗隔離在全球金融體系之外，並切斷其少數剩餘的合法聯繫，使該國更為依賴非正式或非法的貿易。

事實上，伊朗已因現有的美國制裁而損失石油銷售收入和大部分其他貿易。消息指出，該提案仍在審核中，尚未遞交給特朗普。

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