中國經濟：500強企業收入利潤俱升　研發投入首超萬億人幣

內地媒體報道，中國企業聯合會發布《2020中國500強企業發展報告》顯示，2020中國企業500強合計實現營業收入86.02萬億元人民幣(下同)，比去年增加6.92萬億元，增速8.75%。實現淨利潤3.89萬億元，較上年增加3,603.19億元，增速為10.2%。

業內人士表示，近年來中國大企業結構有明顯調整，服務化傾向明顯。同時，企業研發投入大幅增加，研發強度達到歷史最高水平。不過，中國不少產業仍處於產業鏈中低端地位，「十四五」時期(2021至2025年)，大企業須帶領中國企業盡快走出產業低端陷阱，整體上向全球產業鏈價值鏈的中高端躍升。

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