全球經貿戰：中國完成中美協議年度採購目標32.8%

根據今年1月15日中美發布的首階段貿易協議，中國同意在2017年基數上，於未來兩年增加採購2,000億美元的大宗產品和服務。外電報道，中國8月份繼續履行承諾，年內進口相關類別美國商品的金額已接近雙方協議約定年度採購規模的1/3。惟製造業、農產品及能源3個主要採購大類的進口規模，8月當月均出現不同程度按月下降。

根據中國海關數據計算，今年首8個月，中國進口協議內美國產品總額已達到中美貿易第一階段協議中2020年目標採購量的32.8%。

截至8月，中國製成品採購量達到目標購買額的37.9%；農產品進度為30.2%；能源產品進度為14.1%。

集成電路年迄今進口額約93.1億美元。2017年全年集成電路進口額為102億美元。

大豆年迄今進口額約37.8億美元。2017年全年大豆進口額為139億美元。

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