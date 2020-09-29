中國經濟：貨幣政策步入中性　人行不再擴大寬鬆

內媒報道，中國人民銀行公布貨幣政策委員會召開第三季例會內容，委員會針對下階段的貨幣政策表示，現行穩健貨幣政策要更加靈活、精準導向，結合運用並創新多樣化的貨幣政策工具，保持流動性在合理範圍內。值得留意的一點是，人行刪除「擴大宏觀政策調節力道」一詞，意味中國將進入中性貨幣政策階段。

同時，人行表示將持續有效發揮結構性貨幣政策工具，將資金精準投入到所需領域，提高政策的直達性，繼續用好1萬億人民幣普惠性再貸款再貼現額度，落實好兩項直達實體貨幣政策工具，確保小微放款應延盡延，確實提高小微信用貸款發放比例。

在信貸投放結構上，這次會議要求重點提升小微、製造業等放款比率。同時，這次會議也要求進一步擴大金融雙向開放，並提升開放條件下經濟金融管理能力和防範與控制風險的能力。

人行這次會議與第二季相比對貨幣政策的表態有部份的修改，包括刪除「擴大宏觀政策調節力道」的字句；由「穩健的貨幣政策體現前瞻性、針對性和逆周期調節」改為「穩健的貨幣政策體現前瞻性、精準性和時效性。」；新增「存量浮動利率貸款定價基準轉換順利完成」的字句，並刪去「國內防範疫情反彈任務仍然艱鉅繁重。」；新增「完善跨周期設計和調節，支持經濟高質量發展」的字句。

市場認為，從上述的變化來看，人行認為中國經濟已經進入常軌，針對疫情而做的多數刺激政策能漸漸退場，除了針對性的補助仍會維持外，如中小企業、製造業等，人行已不急於啟動更多或更大力道的寬鬆政策。

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