果粉注意：傳iPhone新機售價約5000元起跳

果粉引頸以待的蘋果公司(Apple Inc.)iPhone 12，盛傳將於10月面世。外媒引述消息指，iPhone 12入門價為649美元(折合約5,060港元)，而高階版大螢幕的iPhone 12 Pro Max售價從1,099美元至1,399美元(約10,912港元)以上，或出現歷來最貴iPhone。

受惠Apple新品推出，料帶動iPhone產業鏈需求，由於今年的推售時間稍為延後，料銷售旺季有望延至明年初。

知名Apple追蹤網站Appleinsider等發布最新訊息顯示，Apple預定10月初舉辦第二場秋季發布會，正式推出新款手機，估計入門款的iPhone 12機種將於10月19日上市，11月推出Pro系列機型。

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