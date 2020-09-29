亞馬遜Prime Day下月13日舉行　料助推升末季盈利

零售巨頭亞馬遜(Amazon)日前公布，將於10月13日啟動一連兩日的2020年Prime Day年度購物節。但分析預期，雖然今年購物節受疫情影響而延期舉行，卻有助亞馬遜季度利潤創新高。

Prime Day於2015年開辦，過去通常是在7月份舉行，但今年受到爆發新冠肺炎疫情影響，活動延後了約3個月。亞馬遜Prime目前全球會員總數已超過1.5億，自2018年以來已增加約5,000萬員。

外媒報道，投資機構Cowen分析師發表的研究報告指，亞馬遜將利用Prime Day來測試今年年終消費旺季的爆炸性需求。報告又估計，為了滿足強勁的需求，亞馬遜今年物流倉儲估計得擴增50%。

疫情帶挈，亞馬遜業績屢創新高，第二季營業收入升至889億美元，今年全年料可打破去年2,805億美元的紀錄。

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