全球經貿戰：報復晶片被斷供　華為劍指美國呢個產業…

由於美國祭出禁令，令內地巨型科企華為恐因晶片被斷供而走上絕路。然而，華為除了通訊業務外，其實已具備幾乎所有生產智慧汽車所需的能力。外媒引述華為輪值董事長徐直軍在去年一次公開演說中表示，美國電動車大廠能做到的任何事，華為都可以做，顯示華為涉足汽車相關技術研究的發展，未來在汽車市場上，也許有力一戰。

內媒指出，華為涉足汽車相關的技術研究始於2013年，當時該公司成立了開發以網絡為基礎的汽車APP部門。到了2019年，華為宣布該公司成為汽車零組件供應商的計劃，並成立了專注於智慧汽車解決方案的汽車業務部門。

華為的汽車業務包括智慧駕駛、智慧駕駛座平台、智慧網絡、智慧電氣和雲端服務。而華為的消費者業務部門則致力於將汽車APP與華為的其他行動服務相聯繫。而儘管華為創辦人任正非曾表示，華為沒有計劃生產汽車，但華為輪值董事長徐直軍的說法，顯示了華為有意挑戰美國電動車企。華為的目標是成為智慧汽車的軟硬件一條龍式供應商，也希望獲得在汽車業中的主導地位，尤其華為一直在積極招聘主要汽車廠的人才，如德國的博世公司(Robert Bosch)。

由於華為主要的電信設備和手機業務，在全球正面臨了愈來愈大的阻力，該公司需要新的汽車業務的支持。而華為已在今年5月，和內地一汽集團、長安汽車、上汽集團等18家車廠就5G應用進行合作，而截至今年9月為止，內地20家車廠生產的150多種車型，也採用了華為HiCar智慧駕駛座平台。

看來，圍繞中國電動車市場發展的中美企業的競賽或要展開。美國大型電動車企既已在內地設立大規模產銷設施，一場「請君入甕」可能快要上演。

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