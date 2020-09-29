【專家點評】鄧聲興：京東集團連番分拆有助釋放價值

擬議分拆完成後，該公司將間接持有京東健康不少於50%的股權，京東健康仍為公司的子公司。相信京東健康計劃上市料有利集團釋放價值。另一方面，京東持有36.8%股權的京東數科在科創板遞交上市申請。公司擬發行不超過5.38億股，擬募資200億元人民幣。募集資金將有助發展技術和數字化服務升級項目。京東數科主要業務方向以AI、物聯網、區塊鏈等數位科技。集團已推出京東金融雲、建立AI實驗室等產業數位化發展。京東在內地電商市場的龍頭優勢有利京都數科在金融機構、政府及其他產業數字化解決方案上累積客戶資源。有望成為京東新的發展方向及盈利動力。該股向上阻力為330元，向下支持位為276元。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

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