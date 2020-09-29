港股格局：陳炳強料兩萬四阻力不輕　美團值博

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，隔晚美股做好，但市場仍觀望今晚美國總統特朗普與民主黨總統候選人拜登的辯論會，美股相信要待辯論結果完結後才有明確方向。外圍氣氛改善，對港股亦有幫助，但見近日成交不算多，反彈幅度不算大，港股料在現水平附近作期指結算，短線突破並企穩於兩萬四關口樓上的機會不大。

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