港股格局：陳炳強料兩萬四阻力不輕 美團值博
2020年09月29日 10:52
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，隔晚美股做好，但市場仍觀望今晚美國總統特朗普與民主黨總統候選人拜登的辯論會，美股相信要待辯論結果完結後才有明確方向。外圍氣氛改善，對港股亦有幫助，但見近日成交不算多，反彈幅度不算大，港股料在現水平附近作期指結算，短線突破並企穩於兩萬四關口樓上的機會不大。
近日大市喘穩，新經濟股早前調整已多，ATMX跌至現水平似有支持。陳指出，新經濟股盈利增長動力仍然存在，加上止蝕位距離現價不遠，風險處於可控水平，現水平仍有反彈空間。不過，新經濟股中有不少處於中美角力風眼，建議留意主打內需的美團點評(03690)，料可受惠疫情之下的「宅經濟」，值博率相對較高。
滙豐控股(00005)獲大股東增持，帶動股價重上30元關口。但陳炳強認為，今次股價回升只是壞消息淡化而出現的技術反彈，滙控經營環境未有根本性改善，料股價難以延續升勢，相信短線難以突破33港元阻力。
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