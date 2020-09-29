【全球救市】日本央行委員籲全面重新考慮通脹目標策略

日本央行發布9月份貨幣政策會議審議委員意見摘要，當中有一名委員認為，有必要全面重新考慮實現2%通脹目標的策略。

央行共有9名審議委員。有委員認為，央行所採取的政策措施正在取得積極效果，提高經濟長期增長潛力很重要。

亦有委員指出，日本經濟改善的速度略為慢於預期，目前有必要檢視政策帶來的影響，優先任務是為企業和就業提供資金支持。

此外，委員認為央行已明確其傾向於寬鬆的政策，但可能需要從新的角度討論適當的貨幣政策，以實現遏制新冠肺炎疫情和推動經濟復甦。又指出，與政府合作「極其重要」。

日本央行在9月17日結束為期兩天的政策會議，並維持政策不變。

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