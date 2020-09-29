港鐵日出康城13期今起招標 10月29日截標

出康城第13期物業發展上周共收到35份意向書，創整個項目新高。物業將提供2,550個單位，平均實用面積約500方呎。

該項目為整個康城站最後一期發展，位於港鐵康城站西北面，面向將軍澳海灣，連接The LOHAS康城商場，可建總樓面約1,546,722方呎。

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