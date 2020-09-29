港股格局：姚浩然指提防美元升勢轉急風險

港股周二早間倒跌，但跌幅未算太大。時富財富管理董事總經理姚浩然表示，港股將在本周四和周五假期休市，但外圍股市繼續交易，令港股投資者減少持倉意欲，料這兩日港股交淡轉趨淡靜，恒指繼續在23,000至23,600點之間徘徊。

板塊方面，他建議投資者仍可候低吸納科技、生物醫藥、內需相關股份，至於滙控反彈至現水平還是建議要減磅。

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