【專家點評】麥嘉嘉：內地邊類消費股較值博？

美國本周五將公布9月份就業數據，市場預期9月失業率將降至8.2%，稍好於前值的8.4%，預計新增非農就業人數86.5萬，少於前值的137.1萬。料大選、疫苗等消息會繼續左右美股走勢，不過，美國芝加哥期權交易所內的波動指數VIX 10月合約則升至31.27，反映出10月仍會是大波動。

另一方面，內地第十九屆中央委員會第五次全體會議將於10月26日至29日在北京召開。會議並研究制訂國民經濟和社會發展第14個五年規劃、及2035年遠景目標重大問題。從行業比較角度我們可以看到從十一五規劃開始，五年規劃中的「成長股」分別為周期、消費、科技。內投資拉動作為新引擎，以5G、人工智能、數據中心、工業互聯網等科技創新領域的基礎設施的「新基建」投資，為短期經濟托底。

今年8月，社會消費品零售總額增速年內首次由負轉正，按年增長0.5%。引領消費復甦的，主要是奢侈品、汽車和電子產品方面的支出，增速快過食品、衣着和其他必須品，日常必須品和服務的消費復甦得較為緩慢。內地十一、中秋長假期將至，市場關注假期消費情況，大消費行業包括家電、食品飲料等龍頭企業可留意。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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