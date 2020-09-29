駿隆：9月強積金回報回落　單月人均蝕5668元

財富管理顧問公司駿隆最新公布，由於全球經濟復甦充滿不確定性，包括歐洲疫情反撲，進一步的封鎖措施可能再次帶來衝擊，即將到來的美國大選尤其可能動盪中美關係，故整體9月表現回落，駿隆強積金綜合指數年初至今正回報收縮。

截至9月23日，駿隆強積金綜合指數下跌2.4%。三大主要指數全線下滑，股票基金指數跌3.7%；混合資產基金指數跌2.6%；固定收益基金指數跌0.1%。月內強積金每人平均蝕5,668港元，年初至今人均賺3,196元。

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