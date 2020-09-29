中國經濟：福士將投資1357億元在華發展電動車
2020年09月29日 11:17
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（Getty Images圖片）
福士汽車(Volkswagen)(中國)首席執行官馮思翰在世界新能源汽車大會上宣布，將攜手內地多家合營企業--上汽大眾、一汽大眾及江淮大眾，在2020年至2024年期間合共投資約150億歐元(約1,357億港元），加速布局中國電動車市場。
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