【瑞通推介】滙豐高位整固　資金即市追牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憧憬美國國會在大選前通過新一輪財政刺激計劃，道指隔晚收報27,584點，升410點或1.5%。

恒指周一(28日)曾高見23,523點，全日收報23,476點，升240點或1%。在期指結算日，恒指周二(29日)早段好淡爭持，一度重返23,600點以上。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾4,900萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.2億元，反映投資者預期大市反彈過後將回軟。周一其牛證街貨重貨區為收回價23,000至23,099點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

吉利汽車A股上市獲通過，擬計劃集資200億元人民幣，股份周二高開2%於15.5元後，升幅收窄。周一有逾60萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾10萬元淨流入。

滙豐控股近日獲平保旗下平安資產管理增持至8%持股，成最大單一股東，加上周一有超過14億元北水淨買入，滙控周一最多飆近11%，高見31.3元，收市維持9.22%漲幅，報30.8元，重越10天線，是表現最佳藍籌，14日RSI有極超賣的17升至44水平。外電引述平保回應表示，滙控暫停派息只是短期問題，正與滙控商談恢復派息並對公司前景充滿信心。滙控周二早段曾重上31元，升幅逾1%。輪證資金流方面，周一有逾320萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾1,200萬元淨流入。

據報美國或對中芯國際採取出口管制措施，中芯指未收到相關禁令的官方消息。另中國外交部指中方將繼續採取必要舉措，維護中國企業正當權益。中芯在券商唱淡下，周一曾瀉近8%，低見17.12元，最終收報17.86元，跌幅收窄至3.9%。股份周二早段先升後回，倒跌逾1%。周一有近9,000萬元北水淨賣出中芯。輪證資金流方面，周一有逾130萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾500萬元淨流入。

阿里巴巴指淘寶直播在過去12個月的成交額達3,000億元人民幣，用戶按年增長1.6倍。另阿里巴巴中國零售市場年度活躍消費者達7.42億，移動月活躍用戶增長1.19億，其中70%的新增用戶來自下沉市場(三線以下城市及農村地區)。阿里周一於265元關前止步，收報263.4元，升2.1%。周二早段再升逾2%，升抵270元。周一分別有逾1,700萬元和逾50萬元淨流出其好倉和淡倉。

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