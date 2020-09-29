減息未穩匯價！土耳其里拉破底　今年來累挫三成

土耳其央行上周意外大手加息2厘，惟仍未能穩定匯價。土耳其里拉持續下跌，周一(28日)一度跌穿7.83兌每美元水平，創歷史新低；目前報7.8295美元，跌0.35%。今年以來，土耳其里拉兌每美元累挫約三成。

外媒報道指，市場擔心土耳其外匯儲備將耗盡，加上實質利率持續下降，使里拉成為今年來全球表現最差的貨幣之。此外，由於亞美尼亞和亞塞拜疆的衝突升溫，而土耳其明確表達支持亞塞拜疆，使得土耳其里拉受壓。資產管理機構Bluebay Asset Management新興市場策略師Timothy Ash指出，市場憂慮土耳其恐陷入區域衝突。

土耳其央行上周四(24日)大幅加息2厘，基準利率由8.25厘上調至10.25厘，是2018年底貨幣危機以來首次加息，以打擊通脹及支撐土耳其里拉表現。

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