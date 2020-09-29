【fb直播】美大選辯論在即 環球股市會點走？

美國總統首場電視辯論將於香港時間周三(30日)早上舉行，特朗普及民主黨候選人拜登誰可先勝一仗，成為市場焦點，到底會如何左右環球股市？隔晚美股做好，上升勢頭能否持續？納指隔晚漲逾1%，外圍科技股跌勢似乎喘定，本港科技股能否重拾動力？趁低位部署追蹤恒生科技指數的ETF，是否值博？

內地五中全會鐵定10月26日至29日召開，屆時可否帶來好消息刺激A股？

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