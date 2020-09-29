克魯格曼：拜登當選將無改美國繼續向華施壓
2020年09月29日 12:10
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克魯格曼（Getty Images圖片）
外電引述2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)指出，即使美國民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)勝出大選，美國政府未來也會保持對中國的強硬立場。他又認為，美國政府不應以關稅手段對付中國，應專注於以工業政策施壓，並相信類似封殺中國通訊設備商華為的政策，在美國總統大選後將會延續。
報道引述克魯格曼出，中美雙方關係複雜，美國民眾對中國有怨氣，但也不滿美國總統特朗普發動貿易戰。他相信，拜登一旦當選，將以不同方式對抗中國的不當行為。反觀若特朗普連任，中美雙方關係可能會更差。
至於美國的經濟前景，他認為美國民眾在疫情爆發後提高了儲蓄率，使得基準利率維持在超低水平，限制美國當局應對新衝擊的能力，相信當局必須提升基礎建設開支，以作為解決方案。
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